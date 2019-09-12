Северокорейские рыбаки атаковали Приморье

За сутки задержаны 250 нелегальных рыбаков
У берегов Приморья за сутки пограничники задержали более 250 нелегальных рыбаков из Северной Кореи. Все они осуществляли незаконный промысел тихоокеанского кальмара. Более ста шхун из КНДР остаются на юго-востоке края. Для проверки туда направлены дополнительные корабли пограничной службы.
16 северокорейских судов и более 250 иностранных рыбаков задержали приморские пограничники. Все они вели незаконный промысел тихоокеанского кальмара в исключительной экономической зоне России.
После нескольких тайфунов к берегам Приморья прибились пережидать непогоду около 500 иностранных судов. В основном северокорейские. Деревянные шхуны явно не выдержали бы удар стихии. Поэтому моряки подали сигнал бедствия и получили официальное разрешение на нахождение в приморских водах. Но вместо того, чтобы стоять на приколе, иностранцы стали незаконно рыбачить. Происходящим возмутились местные жители.
Некоторые хлипкие суда рассыпались во время шторма. Иностранных моряков приходилось спасать. Один из мужчин более 10 часов дрейфовал в море на куске пенопласта.
Шторм закончился, но иностранцы не спешат покидать приморские воды. О фактах нарушения границы и незаконного промысла уже поставлены в известность генеральный консул КНДР во Владивостоке и пограничные органы Корейской народно-демократической республики.
На берег выбросило 32 шхуны. Сейчас они стали местной достопримечательностью. Но по информации погрануправления к берегам Приморья держат курс ещё около 100 судов. Чтобы справиться с нелегалами приморские пограничники привлекли дополнительные силы сахалинских коллег.
Ольга Скрипникова, Сергей Дробышев. Дальневосточное бюро "ТВ Центра", Приморский край.