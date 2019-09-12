Северокорейские рыбаки атаковали Приморье

За сутки задержаны 250 нелегальных рыбаков

У берегов Приморья за сутки пограничники задержали более 250 нелегальных рыбаков из Северной Кореи. Все они осуществляли незаконный промысел тихоокеанского кальмара. Более ста шхун из КНДР остаются на юго-востоке края. Для проверки туда направлены дополнительные корабли пограничной службы.

16 северокорейских​ судов​ и​ более​ 250​ иностранных​ рыбаков​ задержали​ приморские​ пограничники. Все​ они​ вели​ незаконный​ промысел​ тихоокеанского​ кальмара​ в​ исключительной​ экономической​ зоне​ России.

После​ нескольких​ тайфунов​ к​ берегам​ Приморья​ прибились​ пережидать​ непогоду​ около​ 500 иностранных​ судов. В​ основном​ северокорейские. Деревянные​ шхуны явно​ не​ выдержали​ бы​ удар​ стихии. Поэтому​ моряки​ подали​ сигнал​ бедствия​ и​ получили​ официальное​ разрешение​ на​ нахождение​ в​ приморских​ водах. Но​ вместо​ того, чтобы​ стоять​ на​ приколе,​ иностранцы​ стали​ незаконно​ рыбачить. Происходящим​ возмутились​ местные​ жители.

Некоторые​ хлипкие​ суда​ рассыпались​ во​ время​ шторма. Иностранных​ моряков​ приходилось​ спасать. Один из мужчин​ ​ более​ 10 часов​ дрейфовал​ в​ море​ на​ куске​ пенопласта.

Шторм​ закончился, но​ иностранцы​ не​ спешат​ покидать​ приморские воды. О фактах нарушения границы и незаконного промысла уже поставлены в известность генеральный консул КНДР во Владивостоке и пограничные органы Корейской народно-демократической республики.

На​ берег​ выбросило​ 32 шхуны. Сейчас​ они​ стали​ местной​ достопримечательностью. Но​ по​ информации​ погрануправления​ к​ берегам​ Приморья​ держат​ курс​ ещё​ около​ 100 судов. Чтобы​ справиться​ с​ нелегалами​ приморские​ пограничники​ привлекли​ дополнительные​ силы​ сахалинских​ коллег.

Ольга​ Скрипникова​, Сергей​ Дробышев​. Дальневосточное​ бюро​ "ТВ​ Центра", ​ Приморский​ край.