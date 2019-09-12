"Без Конева нас бы не было": памятник маршалу-освободителю рассорил чехов

Власти Праги хотят снести монумент, жители против

Останется ли памятник маршалу Коневу в Праге? Судьбу монумента решат в четверг власти чешской столицы. Под руководством советского военачальника Красная Армия в 45-м году освободила город от фашистов. Чиновники склоняются к тому, чтобы демонтировать памятник. Однако многие против, в том числе президент Чехии.

События тех дней Эмиль Шнеберг помнит, кажется, по секундам. 14-летний мальчишка, в мае 45-го он под свистом пуль строил баррикады на улицах. Прага восстала против оккупантов. Зная, что ей на помощь идут армии союзников.

"Если бы немцы выиграли войну, нас бы как чехов тут не было. Я до сих пор помню, как к нам в школу приходили проверять: кто из нас принадлежит к нордической расе, а кто нет. И наше обязательство передать эту память, то что тут происходило. И как Красная армия освободила Прагу под руководством маршала Конева", - говорит Шнеберг.

Но у руководства района Прага-6, в котором стоит монумент советскому маршалу, к памяти свое отношение. В прошлом году рядом с Коневым поместили разъясняющие таблички, где его фактически обвиняют в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году. Потом появились петиции о сносе памятника.

Кто их писал неизвестно. Но все их активно поддерживали в местной администрации. Сегодня здесь проводят очередное заседание, на котором будут решать судьбу памятника. В числе вариантов: передать в частный военный музей, или перенести на территорию российского посольства.

Проще говоря, спрятать с глаз долой. И муниципальный староста так было и поступил. После того как вандалы облили памятник краской, его попросту закрыли брезентом, бъясняя, что чистить и охранять скульптуру слишком дорого. Ограждения пришлось снять из-за акций протеста местных жителей. Но их глава района тут же записал в "идеологически неправильные".

А ведь за освобождение Праги в 45-м отдали жизни больше 10 тысяч советских солдат. Войны 1-го Украинского фронта под руководством Ивана Конева освободили узников концлагеря Освенцим. Коневу присвоили звание героя Чехословакии и почетного горожанина Праги. В 1980-м ему установили бронзовый монумент, который оберегали и чтили все эти годы. Президент Чехии Милош Земан уже попросил муниципалитет района памятник не трогать.

"Я рекомендовал бы оставить памятник на месте. Те, кто борются с памятниками, являются трусами. Памятники не могут защищаться", - заявил Земан.

Сами жители района предлагают провести референдум. И идею сноса мемориала по опросам поддерживают меньше одного процента жителей района. Этим утром у памятника советскому маршалу в Праге - свежие цветы.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".