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Голод, болезни, погромы: что ждет Британию после Brexit

11:56
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Правительство признало угрозы выхода королевства из ЕС без сделки

Голод, отсутствие медикаментов и топливный кризис. Великобритания официально рассекретила наихудший сценарий Brexit без двустороннего соглашения с ЕС. Кабинет министров опубликовал закрытую справку, которую пресса назвала "Жёлтым молотом", передает "ТВ Центр".

Уже в первый день после разрыва отношений с Евросоюзом королевство столкнётся с дефицитом продовольствия и лекарств, ожидается транспортный коллапс, общий рост цен, а также массовые протесты. По мнению экспертов, трудности возникнут и с безопасностью, поскольку британские спецслужбы больше не смогут обмениваться информацией с коллегами из ЕС.

Оппозиция уверена, что это лишь часть проблем, с которыми может столкнуться страна. Другие подробности кризисного сценария остались в официальной переписке советников премьер-министра, которую Кабмин отказался публиковать.

Ранее глава правительства Борис Джонсон категорически отвергал наличие самого документа и уверял, что разрыв с ЕС не нанесёт ущерба. Пока что Brexit запланирован на 31 октября. Перед уходом на каникулы парламент всё же принял закон, который обязывает Лондон подписать соглашение с Евросоюзом. Если договориться не удастся, Джонсону придётся попросить ЕС перенести крайний срок Brexit на 31 января следующего года.

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