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После слухов о болезни Заворотнюк нашла работу за 800 тысяч

11:23
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Райдер актрисы не изменился

48-летняя актриса Анастасия Заворотнюк, которая перестала появляться на публике на фоне слухов о раке мозга, согласилась выступить на корпоративе за 800 тысяч рублей. 
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"Настя выступит на корпоративе в качестве ведущей за 800 тысяч рублей. Райдер у нас обычный, ничем не удивим", - заявил "СтарХиту" концертный директор артистки Стас Христов. Когда был заключен договор и как скоро состоится мероприятие, он не уточнил. 

По данным издания, муж Заворотнюк, фигурист Петр Чернышев, получает от 300 до 700 тысяч рублей за выход на лед. Получается, в деньгах пара не нуждается. Это объясняет, почему семья актрисы отклонила материальную помощь, предложенную ей коллегами на волне слухов об онкологии. 

Ранее появилась неподтвержденная информация о том, что Анастасию Заворотнюк положили в больницу. Артистку якобы постоянно мучают головные боли, отчего она не может спать. Еще сообщалось, будто звезда сериала "Моя прекрасная няня" сильно поправилась. 

Слухи о болезни "прекрасной няни" появились около месяца назад. Актриса не показывается на публике, а в соцсетях публикуются лишь ее архивные фотографии. Представители Заворотнюк не комментируют публикации в прессе и обещают, что в скором времени она даст большое интервью. 

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