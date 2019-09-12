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Трамп нашел неожиданную замену опальному Болтону

11:39
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Президент обратился к опыту Генри Киссинджера полувековой давности

Дональд Трамп может назначить действующего госсекретаря Майка Помпео помощником по национальной безопасности. Об этом сообщил телеканал CNN.

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В этом случае Помпео будет одновременно занимать сразу две должности. Такую возможность, по данным журналистов, президент сейчас обсуждат с другими сотрудниками своей администрации. В последний раз такая ситуация в США была около полувека назад. Тогда Генри Киссинджер примерно в течение двух лет одновременно был госсекретарём и помощником главы Белого дома.

Сам Дональд Трам увольнение Джона Болтона объяснят его многочисленными ошибками. По мнению президента, экс-помощник также не смог найти общий язык с коллегами. Трам возложил на него и ответственность за провал в переговорах с северокорейским лидером.
 

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