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Россия постарела за последние 10 лет

11:26
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Сказывается низкая рождаемость

Росстат назвал средний возраст жителей России, он изменился за последние 10 лет.

По сравнению с 2009 годом средний воздаст россиян вырос на 1,5 года и в 2019 году составил 40,02 года, передает RT.

"Главный фактор — низкая рождаемость. Мы знаем, что 20-летних сейчас почти в два раза меньше, чем 40-летних. И такая тенденция характерна для многих стран", - объяснил эксперт.

Самым молодым российским регионом стала Чечня – 28,68 лет, за ней идут Тува (29,75), Ингушетия (31,55), Дагестан (32,97) и ЯНАО (33,92).

Самые возрастные регионы - Тамбовская область (43,4), Тульская область (43,31), Рязанская область (42,79), Пензенская область (42,62) и Москва (42,3).

Кроме того, на сегодняшний день в России живет 20 582 человека, чей возраст старше 100 лет, уточняет "Газета.Ru".

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