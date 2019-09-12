Муж застрелил жену и вызвал ей скорую

Трагедия произошла в едва купленной квартире

На северо-западе Москвы муж застрелил жену из пистолета TT.

Инцидент произошел в квартире в доме по улице Маршала Тухачевского, которую супруги приобрели всего полгода назад. Утром 12 сентября супруги поругались на почве ревности со стороны мужчины. В порыве гнева глава семейства схватился за пистолет и дважды выстрелил в 39-летнюю супругу.

Осознав, что натворил, мужчина вызвал скорую помощь, однако жена скончалась до приезда медиков, сообщил telegram-канал "112".

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Убийство". В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и изберут меру пресечения, передает агентство "Москва".