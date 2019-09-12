Эксперт назвал пути развития отношений Москвы и Киева

Россия и Украина могут вернуться к добрососедским отношениям

Президент Украины Владимир Зеленский хочет наладить диалог с Россией. Пауза в расторжении соглашений между странами явный тому пример.

"Мы подходим к определенному рубежу, за которым следует либо усиление русофобской политики, либо движение вперед, шаг за шагом к восстановлению тех добрососедских отношений, которые были до 2014 года", - заявил в эфире программы "События. 25-й час" зампред комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Игорь Морозов.

У Украины есть все шансы при новом президенте помириться с Россией. Зеленский дважды звонил российскому коллеге Владимиру Путину, придерживается Минских договоренностей, добился обмена пленными в формате 35 на 35. Новый президент выстраивает логическую и последовательную цепочка шагов, направленных на восстановление отношений, уверен эксперт.

"Зеленский, встречая заключенных, вернувшихся из России, говорит: "Мы с президентом Путиным". Ну, разве мы можем представить себе экс президента Порошенко, чтобы он сказал что-то подобное?", - заключил Морозов.

Ранее в СМИ появились сообщения, что с момента прихода Владимира Зеленского к власти Украина не разорвала ни одного соглашения с Россией. Последний документ был денонсирован в апреле при президенте Петре Порошенко.