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Что категорически нельзя делать в Александров день

12:17
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Поход по магазинам и в парикмахерскую лучше отложить

12 сентября православные россияне отдают дань памяти святителю Александру, который с 313 по 326 годы управлял Александрийской церковью, боролся с ересью и обратил в христианство многих людей.
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Народная молва приписывала патриарху Константинопольскому чудотворный дар. Он был необыкновенно мудрым человеком и строгим ревнителем веры.

Александр мог как исцелять, так и карать. По легенде, один многословный философ вступил со святителем в перепалку. "Именем Господа моего Иисуса Христа повелеваю тебе умолкнуть!" - сказал патриарх, после чего философ онемел. Язык начал слушаться его только после того, как он припал к ногам чудотворца. 

С Александрова дня на Руси наступало время обильных застолий, поэтому этот праздник называли Свытником или Сытником. В этот день хозяйки пекли караваи, а также завивали ячменные и овсяные стебли и "заговаривали" богатый урожай. Молодые супруги на Сытник молились о даровании им ребенка. Молодежь, которой больше не нужно было работать в поле, развлекалась рукоделием, песнями и рассказами. 

Праздник сопряжен с некоторыми запретами. К примеру, 12 сентября нежелательно делать покупки, поскольку приобретенное либо сломается, либо порвется. 

На Александров день запрещено стричь волосы. В народе верят, что вместе с волосами можно укоротить свою жизнь. 

Возбраняется обижаться, злиться, ревновать и испытывать другие негативные чувства. Лучше последовать примеру святителя Александра и направить энергию на молитву или доброе дело. 

Во время праздника нежелательно сквернословить. Считается, что бранными словами можно накликать беду.   

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