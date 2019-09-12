В "Сокольниках" 21 сентября пройдет фестиваль московской скорой помощи

Гостей ждут лекции, выставка ретро-автомобилей, творческие мастер-классы

В парке "Сокольники" пройдет фестиваль московской скорой помощи "100 лет спасаем жизни". Праздничная программа начнется 21 сентября в 12:00 и продлится до 19:00. Фестиваль посвящен юбилею Станции скорой и неотложной медицинской помощи имени А.С. Пучкова Департамента здравоохранения Москвы.

Как сообщает официальный сайт мэра столицы, в парке откроют выставку современных и ретро-автомобилей скорой помощи. Юным посетителям расскажут о профессии врача и научат оказывать первую медицинскую помощь. У самых маленьких будет возможность поиграть в настольные игры. Детские рисунки представят на выставке "Мои мама и папа работают в скорой".

Взрослые же гости смогут испытать себя в роли диспетчера скорой помощи. В "Сокольниках" будет работать специальная инсталляция — диспетчерский центр, на который поступают смоделированные звонки пациентов, находящихся в различных ситуациях. Задача диспетчера — выяснить симптомы и принять решение, какую бригаду необходимо направить.

В лектории "Спасай" врачи расскажут о работе скорой помощи. Участие в лекции примут известные артисты. Познакомиться с историей и ключевыми событиями скорой помощи Москвы можно будет на фотовыставке "Сто лет московской скорой".

Кроме того, гостей парка ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых, на которых покажут, как создавать подарки своими руками. Любители селфи найдут на фестивальных площадках фотозоны, арт-объекты и интерактивно-игровую зону. Вход свободный.