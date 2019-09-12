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Схема дорожного движения на улицах Москвы изменится в выходные

12:40
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Москвичей просят воздержаться от поездок в центр 13-15 сентября

Схема дорожного движения на улицах Москвы будет изменено в пятницу, субботу и воскресенье в связи с проведением ряда парадов и фестивалей.

Так, в связи с проведением парада городской техники 13-15 сентября полностью перекроют участок проспекта Сахарова (от Садовой-Спасской улицы до Докучаева переулка), часть улицы Маши Порываевой. В субботу, 14 сентября, также будут перекрыты дублер Садового кольца, Садовое кольцо, участок Каланчевской улицы и Мясницкой улицы.

14 сентября на Воробьевых горах пройдет парад московского студенчества. Из-за этого будут перекрыты участки на улице Косыгина, Университетском проспекте, Университетской площади, улицах Менделеевская и Лебедева, сообщается на официальном сайте мэра Москвы со ссылкой на ЦОДД Москвы.

Также в субботу пройдет велозаезд "ТеатРалли". С утра перекроют улицы Каретный Ряд и Петровку, Страстной, Петровский, Рождественский, Сретенский бульвары и разворот на Тургеневской площади.

В эти выходные пройдет фестиваль циркового искусства. По причине этого 14 сентября полностью перекроют Цветной бульвар от Садового кольца до Трубной площади.

В воскресенье, 15 сентября, пройдет Осенний велофестиваль. Движение будет перекрыто по улице Лужники и аллее Славы. В день заезда перекроют Лужнецкую, Фрунзенскую, Пречистенскую, Кремлевскую, Москворецкую, Устьинскую, Серебряническую, Краснопресненскую, Смоленскую, Ростовскую, Саввинскую и Новодевичью набережные. Движение для водителей откроется по мере прохождения колонны велосипедистов.

В ЦОДД Москвы призвали водителей по возможности воздержаться от поездок в центр столицы на время проведения массовых городских мероприятий.

Подробная схема перекрытий улиц представлена на сайте mos.ru.

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