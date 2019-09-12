Башня на ягодицах? Провальный наряд Меланьи Трамп взбесил американцев

Первая леди и президент повернулись к народу спиной

Жена американского президента Мелания Трамп навлекла на себя народный гнев, опубликовав сомнительный снимок в годовщину теракта 11 сентября 2001 года.

Первая леди выложила в Twitter фото, на котором они вместе с Дональдом Трампом стоят спиной к фотографу. "Мы всегда будем помнить 11 сентября", - написала жена президента.

Сотни американцев, которым не нравится политика Трампа, принялись ругать бывшую модель за неудачное фото. По их трактовке, супруги повернулись спиной к народу и перестали слышать простых граждан.

Кроме того, некоторые американцы увидели на пальто Мелании узор из ниток, напоминающий одну из башен-близнецов. На подоле также разглядели пуговицу, которую приняли за намек на самолет со смертником.

- Как уместно. Фотография президента и его третьей жены, отвернувшихся от Америки.

- Что за черт?

- Ваше пальто безвкусно.

- Это башня-близнец? Увеличьте.

- Один момент: вы забыли, что этот снимок сделан в 2018 году.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы угнали пассажирские самолеты и врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате теракта погибли около трех тысяч человек, еще шесть тысяч пострадали.