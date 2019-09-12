Путин прилетел в Махачкалу

Президент встретится с ополченцами Ботлиха

Владимир Путин в четверг прилетел в Дагестан. Республика в эти дни отмечает 20-летие разгрома банды террористов, вторгшихся на ее территорию в 1999 году.

Их столицы Дагестана президент отправится в село Ботлих. Его жители в августе 99-го первыми приняли удар. Путин посетит мемориал памяти ботлихцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и в ходе боевых действий августа-сентября 1999 года. Запланирована и встреча с участниками событий августа 99-го, передает "Интерфакс".

В начале августа Владимира Путин подписал закон о статусе ветерана боевых действий для дагестанских ополченцев. Посетить Ботлих глава государства обещал в июне во время "Прямой линии", когда к нему обратился один из жителей села.