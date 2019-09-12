В России предупредили об угрозе ядерной войны

За последний год ситуация сильно ухудшилась

В мире существует риск возникновения непреднамеренной ядерной войны, этому способствует напряженная обстановка между странами.

Об этом предупредил замглавы МИД России Сергей Рябков. Действия западных стран становятся все более агрессивными, они намеренно избегают обсуждения давно назревших вопросов и блокируют каналы для диалога.

В частности, США продолжают утверждать, что проблему гонки вооружений можно решить только технологическим путем, пытаясь создать "щит, против которого не найдется меча", передает газета "Известия".

"Особенно заметна негативная динамика проявляется в последний год <…> Они продолжают расшатывать архитектуру контроля над вооружениями", - заявил Рябков.