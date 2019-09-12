Выяснилась неожиданная опасность зеленого чая

Такого мало кто ожидал

Эксперты перечислили свойства зеленого чая, которые могут плохо сказаться на здоровье из-за высокого содержания кофеина.

Известно, что зеленый чай уменьшает риск возникновения онкологических заболеваний и замедляет старение. Однако у каждой монеты есть оборотная сторона, причем довольно пугающая.

Как пишет "Медикфорум", зеленый чай увеличивает кислотность в желудке и способен приводить к болям в животе. По этой причине напиток нежелательно употреблять на пустой желудок.

Зеленый чай мешает организму усваивать железо, которое содержится в еде, поэтому его не стоит пить страдающим от анемии.

Тот же совет можно дать людям, у которых есть проблемы со сном. Ведь зеленый чай с его высоким содержанием кофеина порой вызывает беспокойство и нервозность, что провоцирует бессонницу.

Любимый многими напиток нарушает сердечный ритм, а также расслабляет мышцы толстой кишки или мышцы пищевода. Всем этим чай опять же обязан кофеину.

Зеленый чай повышает риск кровотечения, возникновения тремора и выводит из организма кальций, что в некоторых случаях приводит к остеопорозу.

К тому же чай повышает внутриглазное давление. Это может быть крайне опасно для людей с глаукомой.