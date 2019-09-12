У нападающего сборной России украли коллекцию часов на 23 млн рублей

Полиции удалось все вернуть

В столице Кубани правоохранительные органы задержали подозреваемого в краже дорогостоящих часов из дома нападающего футбольного клуба "Краснодар" Ари.

Злоумышленник незаконно проник в дом спортсмена через окно и похитил 12 наручных часов общей стоимостью около 23 миллионов рублей.

"Кража часов очень сильно задела меня, как будто у меня украли сердце <…> одни из них я получил за сотую игру за "Краснодар", другие - за чемпионство в "Локомотиве", - пожаловался футболист.

Полиции удалось оперативно задержать преступника, им оказался ранее судимый местный житель. Он успел продать часть часов, а другую спрятать в заброшенном доме. Однако полицейским удалось вернуть все часы законному хозяину, сообщает kp.ru ("Комсомольская правда").

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Футболист поблагодарил кубанскую полицию за помощь.

Ари (Аринеклес да Силва Феррейра) – 33-летний футболист бразильского происхождения, в России играет с 2010 года. В 2018 году получил российское гражданство и дебютировал в составе национальной команды.