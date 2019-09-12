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На курорт с шиком: фото из аэропорта раскрыло ложь Савченко

14:00
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Работы нет, а деньги есть

Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко отправилась в город Тиват - популярный курорт в Черногории.  
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Очевидцы заметили экс-летчицу и ее сестру Веру в аэропорту. В Сети опубликовали снимок, на котором Надежда Савченко в юбке и куртке цвета хаки направляется к очереди на рейс. В руках она держит паспорт.

"Гадя с сестрой Верой в одном самолете со мной", - написал автор фото, добавив пару нецензурных слов. 

По некоторым данным, сестры Савченко улетели в Черногорию первым классом. Учитывая, что Тиват нельзя назвать бюджетным курортом, отдых влетит украинкам в копеечку. И это при том, что пару дней назад Надежда Савченко объявила себя безработной и зарегистрировалась на бирже труда.

Новость о поездке  на курорт навела некоторых украинцев на мысль о том, что политик вводит общественность в заблуждение относительно своего материального положения.

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