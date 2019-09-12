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Медведев обсудил с правительством ситуацию в Иркутской области

14:48
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Для ликвидации последствий паводка был принят целый пакет мер

Ситуацию с восстановлением жилья в Иркутской области обсудил Дмитрий Медведев на заседании правительства. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Как отметил премьер, для ликвидации последствий паводка был принят целый пакет мер. Местным жителям выплатили единовременные пособия. Дополнительные средства выделили из резервного фонда. В общей сложности более 18 миллиардов рублей. Деньги пошли на ремонт домов, школ и больниц, на восстановление дорог, а также на поддержку сельского хозяйства, малого и среднего бизнеса.

В рамках поручения Владимира Путина подготовили специальную программу, согласно которой новая инфраструктура должна стать самой современной. Также на заседании обсудили исполнение федерального бюджета.

"Результаты по большинству показателей оказались лучше прогноза. У нас низкий уровень госдолга и мы завершаем полугодие, имея профицит бюджета. Доходы также увеличились, причём больше, чем прогнозировалось - на 12% и в общей сложности превысили 9,5 триллиона рублей. Причём, что важно, большая часть поступлений - почти 57% - это доходы, которые не связаны с продажей углеводородов", - сообщил Медведев.

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