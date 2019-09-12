В ОНФ обсудили работу проекта "Равные возможности — детям"

Проект в пилотном режиме работает в 42 регионах России

Равные возможности - детям. Итоги реализации одноимённого проекта Общероссийского народного фронта подвели сегодня на панельной дискуссии Московского финансового форума, передает "ТВ Центр".

Инициатива предполагает персонифицированное финансирование в сфере дополнительного образования. Именной сертификат может получить каждый ребенок и с его помощью оплатить кружки и секции.

Сейчас проект в пилотном режиме работает в сорока двух регионах России. За три года в нём приняли участие почти полтора миллиона детей.

"Теперь ребенок, получив сертификат, сам выбирает тот кружок, в котором он хочет заниматься. Родители говорят о том, что они увидели заботу правительства России об их семье. Они увидели реальный вклад государства в бюджет семьи, который они тратят на образование детей", - говорит член Центрального штаба ОНФ Любовь Духанина.