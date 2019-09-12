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Путин поздравил Спивакова с 75-летием

14:54
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Президент отметил уникальные качества великого скрипача и дирижера

Народный артист СССР, художественный руководитель Национального филармонического оркестра России Владимир Спиваков отмечает 75-летие. Великого скрипача и дирижёра с юбилеем поздравил глава государства, передает "ТВ Центр".

Президент отметил, что своим мастерством маэстро удалось покорить лучшие сценические площадки мира.

Владимир Спиваков родился в Уфе. В музыкальную школу пошёл в Ленинграде, куда семья переехала после войны. Параллельно он занимался боксом и посещал школу живописи при академии художеств. Владимир Спиваков окончил Московскую консерваторию и принимал участие в престижных международных конкурсах. Он создал камерный оркестр  "Виртуозы Москвы". Легендарный музыкант - лауреат Госпремий СССР и России, полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Также маэстро создал благотворительный фонд помощи молодым музыкантам.

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Владимир Спиваков
Владимир Спиваков
Владимир Спиваков
Владимир Спиваков
Дирижёр Владимир Спиваков
Дирижёр Владимир Спиваков
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