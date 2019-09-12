На крестный ход в Санкт-Петербурге вышли 100 тысяч человек

В Северной столице почтили память Александра Невского

В Санкт Петербурге в День перенесения мощей Святого благоверного князя Александра Невского прошёл Крестный ход. В нём приняли участие около ста тысяч человек.

По главному проспекту города прошли верующие и священнослужители. Торжественное шествие от Казанского собора до Александро-Невской лавры, где покоятся мощи святого благоверного князя продолжалось почти час.

А после Крестного хода на площади состоялась Божественная литургия и прошло возложение цветов к памятнику князя. Также горожане и гости Северной столицы смогли увидеть парад роты почётного караула и курсантов военных училищ Петербурга.