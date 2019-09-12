"Моя улица" стала победителем престижной международной премии

Столичная программа стала единственным европейским проектом среди финалистов

Программа столичного правительства "Моя улица" вошла в число победителей международной премии, которая считается одной из наиболее престижных и широко признанных в сфере городского развития, сообщает "ТВ Центр".

"Моя улица" стала единственным европейским проектом среди финалистов. В число победителей также вошли семь проектов из США и три из азиатских стран. Последние два года представители международной комиссии изучили свыше 250 улиц Москвы, где прошла реконструкция. Также положительные отзывы о благоустройстве оставили и иностранные гости, которые посещали Москву минувшим летом во время Чемпионата мира по футболу.

"Шаг за шагом Москва возвращалась горожанам. Людям снова стало комфортно гулять по улицам и любоваться любимым городом. И именно это - лучшая оценка нашей работы", - написал мэр столицы написал на своей странице во "ВКонтакте".

Награждение победителей престижной премии состоится уже на следующей неделе в Вашингтоне.