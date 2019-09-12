"Мой район": как преобразились Кузьминки

Район изменился, сохранив индивидуальность

Новые кварталы, современные поликлиники, благоустроенные парки, уютные дворы, спортивные площадки — благоустройство преобразило столичный район Кузьминки. Район стал по-настоящему комфортным благодаря масштабному городскому проекту. Этот уголок Москвы изменился, но свою индивидуальность не потерял.

Только кажется, что Кузьминки – затерянный район где-то на юго-востоке Москвы. На самом деле, тут жизнь кипит. Новое место притяжения - огромная яркая карусель.

Провести время с пользой в Кузьминках – легко. Район, в первую очередь, исторический. В писцовой книге Кузьминки упоминаются аж в 17 веке. На реке Голедянке располагалась пустошь, что была Кузьминская мельница. А сколько известных личностей ходили по этим улочкам и бульварам. Район неразрывно связан с именем Сергея Есенина. В свое время он пришел в Москву по нынешнему Рязанскому проспекту. В день рождения поэта, который, кстати, совсем скоро, здесь всегда проходят есенинские чтения. Еще один классик, который любил Кузьминки - Федор Достоевский. Писателю так нравился парк, что обдумывать концовку романа "Преступление и наказание" он приезжал именно сюда. Неудивительно, что и спустя два столетия парк собирает книголюбов.

Движение бук-кроссинг успешно развивается с каждым годом. Вот и в парке "Кузьминки" можно найти такие беседки. Взять любую книгу можно совершенно бесплатно и оставить свою взамен.

Парк "Кузьминки" занимает чуть меньше половины территории района. Прогуливаясь по такой огромной территории можно встретить лис, а в прудах увидеть речную рыбу. Неудивительно, что за этим природным оазисом очень следят. В ритме большого города отдохнуть от суеты стремятся не только жители Кузьминок. Поэтому благоустроили центральную аллею и установили новую садово-парковую мебель. Обновили береговую линию, появились беседки и канатный парк. Более 400 тысяч жителей получили комфортную среду для семейного отдыха

За девять лет в Кузьминках обновили 263 двора, в 38 установили новых фонарей. Для комфортных прогулок благоустроили 124 детские площадки, а для любителей воркаута 36 спортивных площадок. Достаточно выйти из дома и изменения в районе не заметить невозможно. Ведь 287 домов в Кузьминках включены в программу реновации.

Кузьминки - давно сформировавшийся район с развитой инфраструктурой. Транспортная логистика продумана до мелочей, комфортно добраться можно в любую точку города. В районе есть сразу две станции метро. Подумали и об автомобилистах. Эстакада на Волгоградском проспекте существенно разгрузила трафик и увеличила пропускную способность на 25%.

Останавливаться на достигнутом не будут, впереди еще много планов. Например, масштабная реконструкция кинотеатра "Высота". Здание историческое и помнят его не только старожилы района.

Александра Сергомасова, Станислав Ильин, Михаил Бахтияров, Станислав Чубин, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".