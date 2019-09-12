ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Мой район": как преобразились Кузьминки

15:14
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Район изменился, сохранив индивидуальность

Новые кварталы, современные поликлиники, благоустроенные парки, уютные дворы, спортивные площадки — благоустройство преобразило столичный район Кузьминки. Район стал по-настоящему комфортным благодаря масштабному городскому проекту. Этот уголок Москвы изменился, но свою индивидуальность не потерял.

"Мой район": как меняется Щукино
Зеленый городок: как изменилось Фили-Давыдково благодаря программе "Мой район"

Только кажется, что Кузьминки – затерянный район где-то на юго-востоке Москвы. На самом деле, тут жизнь кипит. Новое место притяжения - огромная яркая карусель.

Провести время с пользой в Кузьминках – легко. Район, в первую очередь, исторический. В писцовой книге Кузьминки упоминаются аж в 17 веке. На реке Голедянке располагалась пустошь, что была Кузьминская мельница. А сколько известных личностей ходили по этим улочкам и бульварам. Район неразрывно связан с именем Сергея Есенина. В свое время он пришел в Москву по нынешнему Рязанскому проспекту. В день рождения поэта, который, кстати, совсем скоро, здесь всегда проходят есенинские чтения. Еще один классик,  который  любил Кузьминки - Федор Достоевский. Писателю так нравился парк, что обдумывать концовку романа "Преступление и наказание" он приезжал именно сюда. Неудивительно, что и спустя два столетия парк собирает  книголюбов.

Движение бук-кроссинг успешно развивается с каждым годом. Вот и в парке "Кузьминки" можно найти такие беседки. Взять любую книгу можно совершенно бесплатно и оставить свою взамен.

Парк "Кузьминки" занимает чуть меньше половины территории района. Прогуливаясь по такой огромной территории можно встретить лис, а в прудах увидеть речную рыбу. Неудивительно, что за этим природным  оазисом очень следят. В ритме большого города отдохнуть от суеты стремятся не только жители Кузьминок. Поэтому благоустроили центральную аллею и установили новую садово-парковую мебель. Обновили береговую линию, появились  беседки и канатный парк. Более 400 тысяч жителей получили комфортную среду для семейного отдыха

За девять лет в Кузьминках обновили 263 двора, в 38 установили новых фонарей. Для комфортных прогулок благоустроили 124 детские площадки, а для любителей воркаута 36 спортивных площадок. Достаточно выйти из дома и изменения в районе не заметить невозможно. Ведь 287 домов в Кузьминках включены в программу реновации.

Кузьминки - давно сформировавшийся район с развитой инфраструктурой. Транспортная логистика продумана до мелочей, комфортно добраться можно в любую точку города. В районе есть сразу две станции метро. Подумали и об автомобилистах. Эстакада на Волгоградском проспекте существенно разгрузила трафик и увеличила пропускную способность на 25%.

Останавливаться на достигнутом не будут, впереди еще много планов. Например, масштабная реконструкция кинотеатра "Высота". Здание историческое и помнят его не только старожилы района.

Александра Сергомасова, Станислав Ильин, Михаил Бахтияров, Станислав Чубин, Юрий Тимошин. "ТВ Центр".

Главное сегодня
Район Кузьминки
Район Кузьминки
Район Кузьминки
Район Кузьминки
Район Кузьминки
Район Кузьминки
Район Кузьминки
Район Кузьминки
Район Кузьминки
Район Кузьминки
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.