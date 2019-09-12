Пассажиры смогут улучшить схемы первых МЦД

Замечания принимаются до 25 сентября

Столичные власти опубликовали обновленную схему метро с учетом первых двух линий Московских центральных диаметров, которые будут запущены уже в ближайшие месяцы. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Размещена схема на официальном сайте МЦД. Линии отмечены желтым и розовым контуром и обозначены как D1 и D2. Там же указаны все станции, пересадки на метро и МЦК и тарифные зоны.

Но это не окончательная версия схемы. Теперь её должны оценить пассажиры Москвы и Подмосковья и внести свои предложения. Сделать это можно до 25 сентября через форму обратной связи на сайте МЦД . Все замечания передадут специалистам.

Лучшие проекты опубликуют в социальных сетях для голосования. Победители получат те схемы метро, которые потом появятся в вагонах.