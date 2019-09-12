"Моя карьера" поможет малоимущим семьям

Специалисты расскажут, как повысить доход

В столице помогают малоимущим семьям с детьми, которые не могут повысить свой доход. Содействие оказывают специалисты центра "Моя карьера", передает "ТВ Центр".

Здесь не дают деньги, но для главы семьи помогают как найти работу, так и трудоустроиться на более высокую зарплату. Частичную занятость подберут и для мамы. Важно, что с каждой семьей постоянно на связи свой консультант, до того момента пока вопросы не будут решены.

Центр "Моя карьера" находиться на улице Сергия Радонежского.