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"Моя карьера" поможет малоимущим семьям

15:26
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Специалисты расскажут, как повысить доход

В столице помогают малоимущим семьям с детьми, которые не могут повысить свой доход. Содействие оказывают специалисты центра "Моя карьера", передает "ТВ Центр".

Здесь не дают деньги, но для главы семьи помогают как найти работу, так и трудоустроиться на более высокую зарплату. Частичную занятость подберут и для мамы. Важно, что с каждой семьей постоянно на связи свой консультант, до того момента пока вопросы не будут решены.

Центр "Моя карьера" находиться на улице Сергия Радонежского.

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Центр занятости "Моя карьера"
Центр занятости "Моя карьера"
Сотрудники центра занятости "Моя карьера"
Сотрудники центра занятости "Моя карьера"
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