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Что посмотреть в Третьяковской галерее в новом сезоне

15:47
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Главное событие - выставка Василия Поленова

Третьяковская галерея рассказала о своих планах на новый сезон. Событий будет много, и ни одного нельзя пропустить, отмечает "ТВ Центр".

Главное событие этого года - масштабная выставка Василия Поленова. В середине октября на одной площадке соберут сразу более 150 произведений великого художника из российских музеев, а также частных собраний. Совсем скоро откроется проект по современному искусству, затем - по авангарду. Уже в новом году Третьяковка откроет уникальную выставку - "Это было навсегда", которая будет посвящена советскому искусству эпохи застоя.

"Это было время исключительной внешней скованности, но при этом невероятной возможности быть внутренне свободным. Вот дуализм этой эпохи — то, что мы хотели бы показать. Это выставка - вторая часть трилогии, который мы начинали пару лет назад выставкой под названием "Оттепель", - говорит директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

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Посетители Третьяковской галереи
Посетители Третьяковской галереи
Посетители Третьяковской галереи
Посетители Третьяковской галереи
Третьяковская галерея
Третьяковская галерея
Экскурсия в Третьяковской галерее
Экскурсия в Третьяковской галерее
Посетители Третьяковской галереи
Посетители Третьяковской галереи
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