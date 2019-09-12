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У летевшего в Хабаровск самолета треснула форточка в кабине пилотов

14:17
  • четверг
  • 12 сентября 2019

ЧП произошло на борту авиакомпании "Якутия"

У самолета Boeing 737-800 авиакомпании "Якутия", выполняющего рейс Анадырь — Хабаровск, в полете треснуло стекло.

По данным РИА Новости, произошло "растрескивание покрывного слоя левой форточки пилота". Самолет готовится к штатной посадке в Хабаровске, аварийные службы не понадобятся.

В июле произошел похожий инцидент с другим самолетом авиакомпании "Якутия". У Sukhoi Superjet 100, выполняющего рейс "Янъян (Южная Корея) - Владивосток", тоже треснуло стекло в кабине пилотов.

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