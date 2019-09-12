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За неделю около 270 тыс москвичей прошли вакцинацию от гриппа

14:31
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Прививку нужно успеть сделать до эпидемии

За первую неделю прививочной кампании против гриппа в Москве вакцинированы около 270 тысяч горожан.

"Основным и самым эффективным способом защиты населения от гриппа является своевременно сделанная прививка, которая наиболее эффективна, если проводится до начала эпидемического подъема заболеваемости. Оптимальное время для вакцинации - сентябрь-октябрь", - заявили пресс-службе столичного Роспотребнадзора.

Прививочная кампания в Москве стартовала 4 сентября. В городе организована работа 65 мобильных прививочных пунктов у 31 станции метро, трех станций МЦК ("Площадь Гагарина", "Владыкино", "Бульвар Рокоссовского"), железнодорожной станции "Крюково", в двух многофункциональных центрах (ТРЦ "Афимолл Сити" и МФЦ "Теплый стан") и в 28 мобильных модулях в парках.

Также москвичи могут привиться в негосударственных медицинских организациях за счет предприятий или по полису добровольного медицинского страхования.  

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Мобильный пункт вакцинации от гриппа
Мобильный пункт вакцинации от гриппа
Мобильный пункт вакцинации от гриппа
Мобильный пункт вакцинации от гриппа
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