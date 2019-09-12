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Молодой возлюбленный Седоковой бросил жену и маленького сына

14:54
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Жена спортсмена в шоке

Украинская певица Анна Седокова, которая два года выступала в составе группы "ВИА Гра" увела латвийского баскетболиста Яниса Тимма из семьи. Как пишет Life, 36-летняя артистка на девять лет старше нового возлюбленного. 
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Слухи о романе Седоковой и Тимма ходили давно. На днях латвиец написал, что полтора года назад он расстался с женой и начал новую жизнь. Его супруга Сана была шокирована таким признанием: "Только что узнала от своего мужа, что мы расстались полгода назад. Правда? Я этого не знала. Знаю только то, что полгода назад ты стал мне изменять". 

Оскорбленная женщина написала в соцсети, что спортсмен заблокировал ее кредитные карточки, оставил без денег и попросил выехать из квартиры вместе с сыном. Сана назвала Седокову бранным словом и заявила, что красотка с тремя детьми от разных отцов встречается с несколькими мужчинами зараз.

"Я тебя любила всем сердцем, подарила тебе ребенка, прощала за все плохое, что ты творил, и это то, что я заслужила? После девяти прекрасных лет, проведенных вместе?" - возмутилась она. Позднее девушка удалила эту запись и закрыла свой профиль в Instagram. 

От первого брака Седокова родила дочь Алину, от второго - дочь Монику. В недавно завершившемся гражданском браке она произвела на свет сына Гектора. 

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