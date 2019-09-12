Как обещал 20 лет назад: Путин выпил в Ботлихе стопку водки

Он дал слово в 1999 году

Президент России Владимир Путин выпил стопку водки на встрече с участниками народного ополчения, которые отразили нападение боевиков на Дагестан в 1999 году.

"Мы не можем позволить себе ни секунды слабости. Потому что если мы это сделаем, то получится, что погибшие погибли напрасно", - заявил Путин 20 лет назад, сидя за одним столом с ополченцами в дагестанском селе Ботлих.

Тогда российский лидер предложил оставить рюмки с водкой полными. "Мы обязательно выпьем за них [погибших]. Но пить будем потом, когда задачи принципиального характера будут решены", - сказал Владимир Путин, распорядившись нормализовать экономическую и военно-политическую ситуацию в приграничных с Чечней районах Дагестана.

12 сентября текущего года президент сдержал свое слово. В этот же день он возложил цветы к Мемориалу выходцам из Ботлихского района, которые погибли в Великой Отечественной войне, конфликте в Афганистане, а также в боевых действиях в августе-сентябре 1999 года и других локальных конфликтах.

Напомним, в 1999 году в Ботлихский район вторглись боевики. Это послужило началом Второй чеченской войны.