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"Всякие сектанты": родители сорвали школьный молебен в Волгограде

15:41
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Совместная молитва уже стала школьной традицией

В одной из школ Волгоградской области отменили молебен, посвященный началу учебного года, из-за возмущения родителей.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в школе № 22 города Волжский вместо первого урока должны были провести молебен, на который обязали прийти всех учеников, кроме мусульман. Руководство школы уже договорилось с настоятелем одного из храмов, однако двое родителей выступили против.

"Нам по "электронке" прислали два родителя свои возмущения по этому поводу… В связи с этим от молебна отказались", - заявила директор школы Ольга Новожилова.

Священник Александр Копейкин назвал протестующих родителей сектантами и заверил, что молебен все равно состоится, но позже, поскольку это стало уже школьной традицией. В нем примут участие все желающие.

"Общество у нас разношерстное, есть всякие сектанты, которые не хотят, чтобы церковь приходила к детям", - подчеркнул он.

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