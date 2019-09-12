"Всякие сектанты": родители сорвали школьный молебен в Волгограде

Совместная молитва уже стала школьной традицией

В одной из школ Волгоградской области отменили молебен, посвященный началу учебного года, из-за возмущения родителей.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что в школе № 22 города Волжский вместо первого урока должны были провести молебен, на который обязали прийти всех учеников, кроме мусульман. Руководство школы уже договорилось с настоятелем одного из храмов, однако двое родителей выступили против.

"Нам по "электронке" прислали два родителя свои возмущения по этому поводу… В связи с этим от молебна отказались", - заявила директор школы Ольга Новожилова.

Священник Александр Копейкин назвал протестующих родителей сектантами и заверил, что молебен все равно состоится, но позже, поскольку это стало уже школьной традицией. В нем примут участие все желающие.

"Общество у нас разношерстное, есть всякие сектанты, которые не хотят, чтобы церковь приходила к детям", - подчеркнул он.