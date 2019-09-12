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Европу заело: ЕС продлил антироссийские санкции

15:28
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Ограничения будут действовать до весны

Евросоюз демонстрирует упорство, достойное лучшего применения. Совет ЕС продлил индивидуальные санкции в отношении России – несмотря на многочисленные заявления политиков о необходимости налаживать отношения с Москвой.
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Ограничительные меры в отношении 170 физических и 44 юридических лиц России и Украины продлены до 15 марта 2020 года. Как утверждают в Совете Европы, санкции введены против тех, кто "подрывает или угрожает территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Пресс-релиз опубликован на сайте Совета ЕС.

На днях Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России. Комментируя решения Брюсселя, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти действия "заезженной пластинкой". Захарова напомнила, что о деструктивности такого подхода к общению с Москвой говорят уже не только в кулуарах европейских структур, но на официальном уровне. Там понимают, что санкции разорительны для самого Евросоюза.

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