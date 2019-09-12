Билана не пустили в Самару после пьяной выходки

Попытка извиниться провалилась

У певца Димы Билана возникли проблемы при выборе даты своего выступления в Самаре, с помощью которого он хотел загладить вину за пьяную выходку на Дне города.

Команда музыканта предложила городским властям провести концерт 28 сентября, однако столкнулась с отказом. "У Самары очень насыщенная культурная жизнь, плотный календарь проведения мероприятий на городских пространствах", - заявили в администрации. Переговоры с артистом продолжаются. Как передает "СтарХит", Билану пригласили выступить 8 марта на площади Куйбышева.

Напомним, 8 сентября Дима Билан принял участие в концерте по случаю Дня города. Он вышел на сцену в подпитии, пел под фонограмму и показывал неприличные жесты. По словам артиста, он переборщил с коньяком. 37-летний Билан извинился перед жителями города и пообещал Самаре не только бесплатный концерт, но и детскую площадку и медицинский аппарат.

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Видео: Билан опозорился на сцене в Самаре ​