Путин отправился на встречу с Хабибом

Президент поздравит чемпиона с очередной победой

Владимир Путин собирается лично поздравить российского борца Хабиба Нурмагомедова с победой. Российский президент сообщил об этом на встрече в Ботлихе с ополченцами, которые дали отпор напавшим на Дагестан боевикам в 1999 году.

"Мне пора дальше, с Хабибом повидаюсь, поздравлю", - сказал Путин.

Хабиб Нурмагомедов защитил 7 сентября в Абу-Даби свой титул чемпиона UFC. Российский спортсмен в третьем раунде боя с американцем Дастином Пуарье применил удушающий прием. Это стало 28-й победой в карьере борца, напоминает РИА Новости.

Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов уже встречались в октябре прошлого года. Президент и спортсмен беседовали на полях форума "Россия - спортивная держава" после победы Хабиба над ирландцем Кононом Макгрегором.