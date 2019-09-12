В семье Вики Цыгановой случилось горе

Она призвала беречь близких

55-летняя певица Вика Цыганова сообщила о смерти своего любимого брата Павла.

Популярная певица родилась и выросла в Хабаровске. По ее словам, тамошняя родня всегда заботилась о ней. С братом Павлом она провела все свое детство.

"Он был очень хороший, светлый человек, сегодня его провожают в последний путь. Хочу сказать вам, друзья, берегите друг друга, берегите свои семьи, берегите близких", - написала артистка в Instagram, опубликовав свое фото в церкви.

- Мои соболезнования, - написала певица Валерия.

- Пусть земля будет пухом. Павел навсегда останется в наших сердцах.

- Уход близких - это всегда трагедия! Держитесь!

- Светлая память... У Бога все живы.

- Вика, держитесь! Крепости вам духа и любви Божественной!

Отметим, что певица уже почти 30 лет замужем за продюсером Вадимом Цыгановым. Они живут под Москвой. Детей у пары нет. Исполнительница лишилась возможности иметь детей после аварии в 80-х годах.