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Путин: в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства

16:13
  • четверг
  • 12 сентября 2019

По-другому невозможно, уверен президент

Владимир Путин рассказал, каким не может быть президент России. Об этом глава государства заявил в Дагестане на встрече с участниками боевых действий против террористов в 1999 году.

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По мнению российского лидера, бесхарактерному и безвольному человеку нельзя становиться главой страны. Речь об этом зашла, когда один из ополченцев заявил, что в Дагестане гордятся Путиным.

"При таких людях, при таких замечательных, красивых и добрых женщинах, при таких мужественных и строгих мужчинах в России не может быть какой-то слюнтяй во главе государства - это само собой разумеется, это по-другому невозможно", - ответил Путин. ТВЦ.RU публикует видео со встречи президента с ополченцами:

Президент отметил мужество и доброту ополченцев, подчеркнув, что "силы и мужество главе государства дают люди".

Президент в четверг прилетел в Дагестан в двадцатую годовщину отражения нападения боевиков на республику. На встрече с участниками народного ополчения Путин выполнил данное в 1999 году обещание.

Видео: Путин выпил стопку водки

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