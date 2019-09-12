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Голодающим украинцам в разгар сезона взвинтили цены

16:22
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Продукты подорожали на 50%

Украинцев в разгар сбора урожая порадовали резким ростом цен. Подорожание ив среднем составило 50%. Лидируют в списке яблоки, стоимость которых на прилавках возросла на 46,8%. Притом, что в прошлом году, после обильного урожая, цена на это фрукт рекордно упала.
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Не особенно отстает от яблок в рейтинге чемпионов подорожания картофель. Пик пришелся на начало лета, сейчас цена немного снизилась. Но даже при этом стоимость выше январских показателей на 46%.

Как пишет "Вести Украина", несмотря на то, что сейчас сезон сбора урожая картошки, на рынке за килограмм корнеплодов просят 15 гривен. Специалисты утверждают, что показатели продолжает расти и дальше – так же, как и на пшено, которое с января по август подорожало на 32%.

Экономисты прогнозируют дальнейший рост цен на все основные продукты. В списке - хлеб, который уже подорожал на полтора процента, а также макаронные изделия, яйца, мясо и молоко. Эксперты называют рост цен на продукты питания одним из главных факторов роста инфляции в Незалежной.

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