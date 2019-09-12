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Родственники Талькова подали в суд на певицу Азизу

17:01
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Звезду 90-х обвинили в клевете

Семья Игоря Талькова подала два иска в суд на певицу Азизу. Один из них обвиняет артистку в клевете, другой – требует защитить честь и достоинство погибшего исполнителя.
СКР возобновил расследование убийства Игоря Талькова

Игоря Талькова убили 6 октября 1991 года. Трагедия произошла во время большого гала-концерта во Дворце спорта "Юбилейный" в Санкт-Петербурге. Сначала сообщалось, что поводом стала ссора об очередности выхода артистов на сцену. Позже следствие связало убийство с именами директора Талькова Валерия Шляфмана, певицы Азизы и ее охранника Игоря Малахова.

Тогда виновников так и не нашли, а дело приостановили. Но в 2018 году расследование возобновилось. 17 июня 2019 года Азиза и ее адвокат Бенхин стали гостями шоу Шепелева "На самом деле". Певица заявила, что в конце 1990 года Тальков пригласил ее на ужин за город – однако, когда они выехали из Москвы, рассказал, что с ней желает познакомиться криминальный авторитет.

По словам Азизы, она знакомиться отказалась, вышла из машины и добралась до города на попутке. А Бенхин на протяжении всей передачи поливал Талькова грязью и называл его сутенером.

Адвокат семьи Тальковых Нина Аверина заявила, что артистка пытается не только очернить репутацию Игоря Талькова, но и выгородить Шляфмана, которому предъявлено обвинение в убийстве певца. По словам юриста, если бы директор певца в свое время не скрылся, то Азиза бы проходила как соучастница. Теперь же, когда дело было заново открыто в ноябре прошлого года, она старается отвести от себя подозрения, сообщает НСН.

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