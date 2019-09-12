Побоище на газовом заводе сняли на видео

После инцидента задержали восемь человек

Рабочие Амурского газоперерабатывающего завода устроили потасовку в столовой предприятия. Ожесточенная драка, которая произошла во время обеденного перерыва, попала на видео.

На кадрах люди в форме кидают друг в друга стульями и наносят удары. Судя по видео, в драке участвуют более десяти человек.

По данным местного издания "Амур.Инфо", в результате инцидента никто не пострадал. Задержаны восемь человек.

В пресс-службе завода подтвердили информацию о драке в столовой. Сообщается, что один из рабочих вступил в словесную перепалку со своим коллегой, после чего конфликт перерос в потасовку.