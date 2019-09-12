"Нам нужны ребята с Кавказа в армии": Путин опроверг негласный запрет

Команды не принимать мужчин кавказской национальности не было, заверил президент

Память ополченцев Дагестана, которые 20 лет назад встали на пути вторгшихся в республику террористических банд, почтил Владимир Путин. Президент приехал в село Ботлих, в окрестностях которого в августе 1999 года вспыхнули первые бои с экстремистами. Впереди была долгая и масштабная антитеррористическая операция. Но первый и достойный отпор боевикам дали местные жители. Сегодня, на встрече с ветеранами тех боёв, президент поднял тост, обещанный ополченцам 20 лет назад.

Памятник доблести в дагестанском селе Ботлих. Высеченные из скалы три фигуры: солдат Великой Отечественной войны, воин-интернационалист и крестьянин-ополченец, который двадцать лет назад дал отпор бандам террористов, вторгшимся в республику.

Президент России в Ботлих прилетел на военном вертолете. Практически так же, как и двадцать лет назад, когда указом Бориса Ельцина Владимир Путин был назначен исполняющим обязанности главы правительства. Тогда Путин сразу же отправился в Дагестан, где уже шли широкомасштабные боевые действия при участии не только народного ополчения, но и регулярной армии. После окончания спецоперации Владимир Путин поднял бокал за тех, кто погиб, но пить не стал - потому что ещё не время.

"У нас с вами впереди много проблем и большие задачи. Вы это прекрасно знаете. Поэтому я предлагаю сегодня эту рюмку поставить. Мы обязательно выпьем. Но пить будем потом", - сказал в 1999 году Путин.

Свою поездку в Дагестан спустя двадцать лет Владимир Путин начал с возложения цветов к открытому накануне памятнику доблести. Как и просили президента во время "Прямой линии" бывшие бойцы дагестанского ополчения, всех участников событий двадцатилетней давности приравняли к участникам боевых действий. Тогда в борьбе за свои села и землю погибли более полусотни местных ополченцев.

К Владимиру Путину идут те, кто двадцать лет назад первыми встал на пути вооруженных террористов. Кто не испугался и не убежал, сменив кнут пастуха на автомат Калашникова. Кто первые дни практически в одиночку противостоял сотням бандитов, пришедших убивать и грабить.

"Это дорогого стоит, когда вы - женщины, мужчины, даже дети - принимали участие - это было важно не только для Дагестана. Это было важно для всей России. Показать международным бандам, что народ не с ними. Показали пример того, что значит сплочение людей перед опасностью. Это всегда было между нашими народами. И русского народа, и народа Кавказа, всегда это было. Но на Кавказе это всегда особо ценилось. Мужество. Воля. Любовь к своему Отечеству", - сказал Путин.

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В августе 1999 года три тысячи боевиков во главе с Басаевым и Хаттабом напали на Дагестан. Они входили едва ли не победным маршем. Будучи уверенными и в своём триумфе, и в полной поддержке со стороны местных жителей, которым они якобы несли избавление от власти неверных. Но ошиблись. Негодованию жителей Дагестана не было предела. В мечетях старики собирали сходы и говорили одно: биться будем насмерть. С кем жить и по каким законам - решат сами. Несколько тысяч ополченцев с берданками и топорами встали на защиту своих домов и своей страны.

- Сперва мы собирались в центре села, старики — спросили их — что будем делать, они сказали, что будем стоять на смерть, и мы, и молодежь встали насмерть, вот эти горы наши, кругом границу захватили и встали на защиту.

"99-й год объединил Дагестан и вообще Россию, слово ополчение было забыто после Минина и Пожарского, Дагестан и Ботлихский район возродили это слово. В 99 году Дагестан в одночасье стал одной большой семьей, со всех районов, разных национальностей люди приезжали, не говорили - вот мы оттуда, нас кто-то послал, с воинских частей приезжали, наши, их отпускали, студенты приезжали, с книжками, что их освобождают от занятий, 18-19 летние ребята", - сказал глава администрации Ботлихского района Магомед Патхулаев.

Владимир Путин встречался в четверг с этими героями. Как и двадцать лет назад за столом, но уже не в военной палатке, вспоминали тех, кто погиб и тех кто прошёл войну до конца. И теперь уже президент поставил на стол пустую рюмку. Это, однако, не означает, что все проблемы решены.

"Будем развивать дальше и здравоохранение, Вы знаете, что на предыдущей встрече в Махачкале вы ставили вопрос об оборудовании, томографов. Вопрос решён", - заявил Путин.

Помимо здравоохранения, отдельного внимания заслуживает образование, дорожное строительство и развитие спорта. Атмосферу взаимного доверия и дружбы между всеми национальностями, проживающими в России, создать уже удалось.

"Нам нужны ребята с Кавказа. В армии, в вооруженных силах. Потому что когда мы сталкиваемся с какими-то проявлениями… Если в правоохранительной сфере, то лучше, если сотрудник правоохранительных органов. Если ребята с Кавказа бузят - придет сам, человек с Кавказа и напомнит ему о традициях Кавказа", - сказал Путин.

Многие из тех, кто двадцать лет назад встал на защиту своего дома - уже пожилые люди. У них выросли дети, которые тогда также вместе с родителями воевали за свою землю. Все хотели сфотографироваться с Путиным. Президент никому не отказал.

Дмитрий Гусев. "ТВ Центр".