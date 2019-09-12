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Путин похвалил Нурмагомедова за красивый бой

18:11
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Президенту понравился использованный Хабибом удушающий прием

В Дагестане Владимир Путин встретился с бойцом смешанных единоборств Хабибом Нурмагомедовым. На прошлой неделе российский спортсмен отстоял титул чемпиона мира, блестяще победив в Абу-Даби американца Дастина Порье, напоминает "ТВ Центр".

Теперь в карьере Нурмагомедова - 28 побед и ни одного поражения. В беседе участвовали глава республики Дагестан Владимир Васильев, и отец и тренер Хабиба - Абдулманап Нурмагомедов. Поздравив бойца, Владимир Путин сказал, что смотрел бой, и отметил, что российский мастер умело использовал свои конкурентные преимущества.

"Я тебя поздравляю, очень хороший поединок, красивый, честный. Я посмотрел хороший удушающий прием. Классический удушающий прием, и на горло ты ему не давил. Правда-правда, нет, я видел, с двух сторон, как положено, сжимал. Все по-честному", - заявил президент.
 

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Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов
Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов
Владимир Путин и Хабиб Нурмагомедов
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