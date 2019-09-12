Собянин: экономика Москвы растет за счет частных инвестиций

Опытом столицы мэр поделился на Московском финансовом форуме

В столице открылся четвертый Московский финансовый форум - ежегодная публичная площадка для обсуждения проблем экономической политики и финансов. В этот раз главная тема дискуссии - "Российская экономика: возможности для опережающего развития", передает "ТВ Центр".

В двухдневной конференции принимают участие более тысячи гостей - представители органов власти, главы министерств, руководители ведущих компаний и члены экспертного сообщества. На повестке дня - вопросы налогового законодательства, планы по изменению системы пенсионных накоплений, состояние национальной экономики, а также привлечение инвестиций. Об опыте правительства Москвы, который позволил существенно увеличить вложения в городскую экономику, на форуме рассказал Сергей Собянин.

"Мы запустили заново мотор воспроизводства инвестиций и динамики экономики. Вырвались из этого круга, увеличив объем инвестиций почти в 3 раза. С одной стороны, вкладывая в инфраструктуру и убирая узкие горлышки, в том числе в области транспорта, инженерной коммуникации, социальной сферы. С другой стороны, придя в брошенные промзоны и давая этим промзонам инфраструктуру инженерную и транспортную, мы, конечно, начали привлекать большой объем инвестиций. Когда ты понимаешь свою задачу, когда ты видишь комплексное развитие территории, региона или города, тогда у тебя получается", - сообщил Собянин.

На площадке финансового форума Дмитрий Медведев рассказал, что иностранные инвесторы сохраняют интерес к российским проектам вопреки санкциям. Премьер объяснил это тем, что наша страна за последние годы серьезно укрепила стабильность финансовой системы и бюджета. Медведев отметил - изменения планируются и в концепции государственного управления. На эту сферу правительство намерено распространить подход, который сейчас применяется при реализации национальных проектов.

"В ближайшие несколько дней я подпишу поручение Минэкономразвития и Минфину до 1 октября подготовить концепцию новой системы управления и детальный план по ее внедрению, что должно произойти в течение следующего года. Эти наши шаги направлены на повышение эффективности государственных инвестиций", - рассказал Медведев.