По делам Порошенко начались масштабные обыски

Одна из претензий к экс-президенту — использование поддельного паспорта

На Украине проходят массовые обыски по уголовным делам, фигурантом которых является бывший глава государства Пётр Порошенко. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Сотрудники Государственного бюро расследований нагрянули в "Укроборонпром" в связи с крупными хищениями в военной сфере и отмыванием командой Порошенко незаконно полученных средств. Непосредственное участие в этом, согласно материалам дела, принимала Валерия Гонтарева, возглавлявшая на тот момент Национальный банк. Её квартиру также обыскивали люди в масках и с автоматами.

Проверка по третьему адресу - в киевском аэропорту "Жуляны" связана со скандалом 2018 года. Как тогда сообщили СМИ, украинский лидер, его семья и ряд приближённых 1 января выехали на отдых за рубеж по документам, выписанным на чужие имена. Эти каникулы на Мальдивах стоили более чем полмиллиона долларов.