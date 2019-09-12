ЦИК пересмотрит правила выдачи бланков наблюдателей

Действующие правила могут толковаться двояко

Центризбирком предлагает уточнить правила направления наблюдателей на избирательные участки. С таким заявлением выступил на заседании комиссии заместитель председателя ЦИКа Николай Булаев, передает "ТВ Центр".

По его словам, необходимо изменить законодательство, чтобы избежать двойных толкований и не создавать риски для безопасности избирателей. Подобная инициатива возникла после того, как в ходе обысков в так называемом ФБК были обнаружены пустые бланки московского отделения КПРФ для внесения в списки наблюдателей на выборах, подписанные его первым секретарем Валерием Рашкиным.

Таким образом, по мнению ЦИК, следить за процессом выборов могли люди, которые не соответствуют требованиям, установленным для наблюдателей. Подобные действия, считают в комиссии, можно рассматривать как преступление.