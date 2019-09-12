Открытость и конкретные результаты: что обеспечило победу врио губернаторов

Люди говорят, что с их приходом стало надежнее

В российских регионах, где в воскресенье состоялись выборы губернаторов и глав республик готовятся к проведению церемоний инаугурации. Первая из них прошла в четверг: на Сахалине официально вступил в должность губернатор области Валерий Лимаренко. Своих первых лиц выбирали 16 регионов, и во всех случаях уверенную победу одержали действующие руководители, большинство из которых были назначены президентом в статусе временно исполняющих обязанности за несколько месяцев до голосования.

Едва Единый день голосования закончился, и ЦИК обнародовал первые результаты, в Челябинской области вздохнули с облегчением. Люди признаются: более 69% за самовыдвиженца Алексея Текслера для них не просто высокие цифры, а надежда.

"Он внушает доверие и надежды большие. Потому что с его приходом стало надежнее. Ремонтируются здания, дороги стали хорошие. Много требует, он молодой, перспективный", - говорит Вера Масеева.

"Раньше мы ничего не видели, ничего не строилось, не убиралось. Зимой не проедешь, летом не пройдешь. Асфальт весь вздыбленный. А сейчас работы какие-то делаются", - соглашается Юрий Давыдов.

На посту исполняющего обязанности губернатора Челябинской области Текслер проработал всего ничего — меньше полугода. Но успел куда больше своего предшественника, говорят люди. Объездил весь регион. Установил местный экологический стандарт, куда жестче федерального. С мертвой точки сдвинулась ликвидация свалок. Снизил транспортные налоги. Взял под жесткий контроль строительство инфраструктуры. Вдруг оказалось: все, что не делалось годами, может быть реализовано, причем достаточно оперативно. А главное - совершенно новый подход, внимание к потребностям обычных людей. Встречи с жителями без показухи. Избиратель голосовал и умом и сердцем.

"Он начал деятельность, встречался с народом, какие-то действия начали происходить. А других я вообще не видел. Дороги начали [ремонтировать], беседы с народом, обещания выполнял, ездил по области. Думаю, что будет хозяйственник, многие за него голосовали", - заявляет Александр Калачаров.

Довольны губернатором и в Волгоградской области. Кандидатуру Андрея Бочарова поддержало еще больше избирателей - почти 77%. Людям по душе как он работает: дороги строятся, города и поселки облагораживаются. На улицах с удовольствием хвалят главу региона.

Пожалуй, главная народная претензия к предыдущим руководителям - их безучастность к проблемам обычных людей. Например, Забайкальский край. Кадры, сделанные весной (см. видео). Старый барак - дом многодетной матери Ольги Сережиной. Ее 4-летняя дочь после перенесенного менингита стала инвалидом.

"Вот у нас тут влажные салфетки, постоянно мы вытираемся ими. Удобств нет, ребенка выкупать невозможно. Нужны водные процедуры. У нас эпилепсия, для расслабления водные процедуры. У нас только центральное отопление, удобств никаких, туалет на улице. Вода привозная", - говорит Ольга.

Здание давно признано аварийным. Ольга даже подала в суд и выиграла право на получение жилья вне очереди. Но ничего не произошло. Лишь бесконечная бюрократическая волокита. Отчаявшись, женщина пришла на прямой разговор с тогда еще временно исполняющим обязанности главы региона, чтобы лично рассказать о проблеме. И вызвала у того слезы.

Еще больше Ольга удивилась, когда оказалось, что эмоциями дело не ограничилось. Уже на следующий день управляющая компания наводила марафет. Убрали мусорную свалку, решили проблему освещения. В потёмках в общих коридорах люди жили годами. Чуть позже приехал и сам Александр Осипов. Маму и девочку после этой встречи пригласили в Москву на бесплатное лечение. Ускорилось и решение вопроса с квартирой. Сами за себя говорят и цифры, с которыми Александр Осипов победил на выборах 8 сентября — почти 90% голосов. Благодарны руководителю региона и в Астраханской области. Работникам Завода "Красные баррикады", к примеру, вернули годичные долги по зарплате.

"Мы рады тому, что в короткий срок были погашены долги: не только заработная плата, но и все выходные пособия, компенсация. Это было сделано после того, как исполняющий обязанности губернатора подписал соответствующие соглашение", - рассказывает председатель Астраханского областного объединения организаций профсоюзов Светлана Калашникова.

Многодетные семьи - приветствуют новые меры соцподдержки, которые внес на рассмотрение в областную думу тогда еще исполняющий обязанности губернатора Игорь Бабушкин. Раньше помощь составляла всего 200 рублей на каждого человека. Этого катастрофически не хватало.

"Простая арифметика: сейчас, если этот законопроект вступит в силу, то эта поддержка максимально увеличится до 500 рублей. В моей семье – 7 человек, умножаем на 500: я буду получать уже 3,5 тысячи", - считает многодетная мама Елена Сулейманова.

Поддержку в гораздо большем объеме, чем раньше, получат вообще все льготники Астраханской области. И это далеко не полный список реальных дел руководителя области всего за 3 месяца работы. Открытость, отзывчивость, быстрая реакция на запросы людей, конкретные результаты. Вот за что голосовали регионы на этих выборах. Впереди много работы. Но уже есть главное: вера в то, что жизнь на самом деле изменится к лучшему.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр".