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Зеленский перешел на мат из-за "кнопкодавства" депутатов Рады

17:54
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Нарушители отдали месячную зарплату на благотворительность

Президент Украины Владимир Зеленский бурно отреагировал на вскрывшиеся факты "кнопкодавства" в Верховной раде. Речь идет о случаях, когда депутаты голосуют вместо отсутствующих коллег. Как рассказал председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, у президента не нашлось цензурных выражений, когда он узнал эту новость.
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"Если пропустить маты - не было", -  ответил Арахамия на вопрос журналиста, была ли реакция украинского лидера на информацию на нарушение Конституции народными избранниками.

Давид Арахамия заверил, что этот вопрос обязательно будет обсуждаться на заседании фракции, которое запланировано на следующую неделю. Тем более, что двое из пойманных за руку "кнопкодавов" - из фракции "Слуга народа", которая во время выборов клятвенно обещала бороться с этим явлением.

Уличенные в нарушении представители "Слуги народа" раскаялись и извинились за свое непристойное поведение. Они пообещали отдать месячную зарплату на благотворительность, сообщают "Новости Украины".

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