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Памятник маршалу-освободителю в Праге перенесут на "достойное место"

18:17
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Чехия оказалась в центре скандала из-за желания демонтировать советский памятник

Памятник маршалу Ивану Коневу перенесут на "достойное место". Об этом стало известно по итогам заседания магистрата района Прага-6. Адрес пока не разглашается, сообщает "ТВ Центр".

Ранее жители Праги ранее вышли на защиту памятника советскому маршалу. Акция собрала несколько десятков участников. Именно под командованием Конева войска 1-го Украинского фронта в 1945 году освободили город от немецко-фашистских захватчиков. За эту операцию советскому полководцу присвоили звание героя Чехословакии и почётного гражданина Праги. Однако оказался не нужен муниципальным властям - его судьба решалась в четверг на заседании магистрата.

Подробнее об этом смотрите в репортаже Екатерины Выскребенцевой.

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