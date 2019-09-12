Спасатели эвакуировали учеников из горящей школы в столице Коми (видео)

Работали несколько пожарных расчетов

Пожар в здании школы №12 в центре Сыктывкара вспыхнул около 16.30. Очевидцы сообщали, что из окон валит дым, к учебному заведению примчались несколько пожарных автомобилей и полиция.

Все учащиеся – почти 500 детей – из здания по улице Интернациональная, 167 были эвакуированы. Позже выяснилось, что очаг возгорания находился в подсобном помещении возле спортзала. В результате сработали системы автоматической сигнализации и оповещения о пожаре.

Подсобное помещение выгорело, пострадавших, к счастью, нет. Предварительная причина возгорания – недостатки в конструкции электрооборудования. Детали на месте выясняют дознаватель и сотрудник испытательной пожарной лаборатории, передает портал PG11.ru.