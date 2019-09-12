ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Спасатели эвакуировали учеников из горящей школы в столице Коми (видео)

18:32
  • четверг
  • 12 сентября 2019

Работали несколько пожарных расчетов

Пожар в здании школы №12 в центре Сыктывкара вспыхнул около 16.30. Очевидцы сообщали, что из окон валит дым, к учебному заведению примчались несколько пожарных автомобилей и полиция.
Пожар в автобусе с пассажирами в Москве попал на видео

Все учащиеся – почти 500 детей – из здания по улице Интернациональная, 167 были эвакуированы. Позже выяснилось, что очаг возгорания находился в подсобном помещении возле спортзала. В результате сработали системы автоматической сигнализации и оповещения о пожаре.

Подсобное помещение выгорело, пострадавших, к счастью, нет. Предварительная причина возгорания – недостатки в конструкции электрооборудования. Детали на месте выясняют дознаватель и сотрудник испытательной пожарной лаборатории, передает портал PG11.ru.

Читайте также:
Новости по теме
Задымление в школе
Задымление в школе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.