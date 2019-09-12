Родители утонувшей в Турции девочки разрыдались в прямом эфире из-за нападок

Стали известны детали трагедии

Турецкий отель, в бассейне которого погибла 12-летняя россиянка, отказывается признавать свою вину. При этом на трубе, в которую засосало руку девочки, не было никакой защитной сетки – хотя насос работает под большим давлением, загоняя воду на горку-аттракцион.

Страшные подробности инцидента рассказали в программе "Пусть говорят" на Первом канале родители Алисы. По словам матери, Натальи Адамовой, первым на помощь девочке бросился ее отец. Но даже он - крепкий мужчина - не смог справиться, пришлось звать на помощь очевидцев.

Семеро туристов не могли извлечь ребенка даже после того, как насос отключили, трубу пришлось ломать. А персонал вовсе не участвовал в спасении ребенка, реанимировать Алису до приезда врачей пытались гости отеля.

"Спасателей не было, и даже медицинский работник отеля появился только секунд за 20 до того, как приехала скорая помощь. Они практически одновременно подошли", – вспоминает отец погибшей Андрис Лейкуцис.

Мужчина не смог справиться с эмоциями - его затрясло во время интервью. А после обвинений в свой адрес - что он якобы не уследил за дочкой - отец погибшей разрыдался.

По словам Андриса, отель отказывается признавать свою вину – его представители винят во всем родителей Алисы. И в турецкой полиции, когда мать давала показания, Наталье говорили, что это ее вина – она не уследила за ребенком, пишут "Дни.ру".

Репортаж "ТВ Центра" о массовой гибели россиян в Турции: