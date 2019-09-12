Галкин с набитым ртом высказался о наболевшем

Муж Примадонны опубликовал видеообращение

Телеведущий Максим Галкин порадовал подписчиков новым летним видео в своем инстаграме. Судя по всему, каникулы у звезды еще не закончились. В ролике муж Аллы Пугачевой признался в своей слабости, а также пожаловался, что не может похудеть.

"Может, у вас тоже так бывает… Вот вы хотите похудеть. Всё у вас хорошо складывается: меньше едите и даже худеете. А потом на вашем пути возникает продукт или изделия, которому вы не можете отказать. И весь процесс похудения приостанавливается, пока не кончится это изделие", - сказал в обращении к фанатам Галкин.

После этого он взял тарелку с эклерами и с набитым ртом заявил, что отказать этим пирожным невозможно. Подписчики пришли в восторг от нового видео, принявшись комментировать новую зарисовку из жизни звезды:

- Ешьте на здоровье, все равно уже лето кончилось — шуба все скроет. - Ненавижу эклеры! Как увижу, так уничтожаю все. - Этим эклерам отказать невозможно… - К черту диету. Я побежал за эклерами.

Ранее 43-летний Галкин показал фанатам свое спортивное тело. Телеведущий опубликовал фотографию с обнаженным торсом на фоне машины брата.

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